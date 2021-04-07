За март смертность в Омской области почти вдвое превысила рождаемость

С начала года в Омской области умерло почти больше 7 тысяч человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

Региональный ЗАГС опубликовал данные о демографической ситуации в марте. В прошлом месяце она получилась не дающей повода для оптимизма. Жителей региона умерло почти в два раза больше, чем родилось – 1624 против 2654.

При этом основное число появившихся на свет приходится на областной центр – 1028. В районах все еще хуже.

Такая же тенденция наблюдается и в целом с цифрами за квартал. Умерли 7676 местных жителей, родились только 4343.

Если в этому добавить еще и значительный миграционный отток населения, можно предположить, что не за горами то время, когда Омск перестанет быть городом-миллионником, а многие небольшие деревни в области просто исчезнут.