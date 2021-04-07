Омичка в центре города сбила бродячую собаку и сбежала

Собаку подмяло под машину и несколько метров протащило по дороге. Фото: ВКонтакте

О невероятном равнодушии и жестокости омичей рассказала женщина в своем посте в соцсетях. Омичка стала свидетельницей того, как в центре города на улице Ленина машина сбила бродячую собаку. Животное серьезно пострадало и о его судьбе ока ничего не известно.

- Женщина сбила собаку, и, судя по всему, не остановилась бы, если бедное животное не зажевало под машину. Она протащила собаку более 10 метров, оставив кровавый след на проезжей части, и, поняв, что деваться некуда, все же затормозила! – написала очевидица.

Забирать животное автолюбительница отказалась, также как и отказалась помогать в лечении. По словам автора, она просто собралась и уехала по своим делам.

- Забирать животное или хоть как-то помочь отказалась : "у меня весь салон загружен, мне некуда её." Заснять машину или женщину я не успела, собака, хромая и вся в крови убегала, - рассказала автор.

Омичи пытались поймать собаку, но она не давалась в руки. Чтобы попытаться спасти животное, они позвонили в приют. Сейчас через соцсети очевидица пытается найти женщину, сбившую собаку, чтобы привлечь к ответственности.

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