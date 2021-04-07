«Вероятность очень высокая»: В Роспотребнадзоре – о третьей волне коронавируса в Омской области

За последние несколько недель в больницы Омска не поступало новых тяжелых пациентов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Несмотря на то, что заболеваемость коронавирусом в Омской области в очередной раз пошла на спад, праздновать победу над заразой пока рано. Специалисты предупреждают: третья волна уже не за горами.

- Мы знаем эту инфекцию уже больше года, но прогнозировать все равно сложно, – цитирует NGS55.ru пресс-службу регионального Управления Роспотребнадзора. – В настоящее время третья волна коронавируса наблюдается в ряде европейских стран, и вероятность такой волны в Российской Федерации очень высокая – скорее всего, она будет. Судя по предыдущему опыту, задержка от Европы у нас составляет от одного до полутора месяцев. И если в европейской части России третья волна может начаться в середине апреля, то в Омске очередной подъем мы можем наблюдать в конце апреля – начале мая, поскольку речь идет всего об одном-двух инкубационных периодах. Одной из предпосылок третьей волны является появление новых штаммов. Мы видим, как люди уже переболели и снова начинают болеть – хотя, конечно, все случаи нужно досконально изучать, чтобы делать выводы о повторных заражениях.

Впрочем, в Роспотребнадзоре считают, что третья волна будет гораздо менее масштабной по последствиям по сравнению со второй. Большую роль сыграет вакцинация.

- Мы ведем ежедневный мониторинг заболевших, – уточнили в ведомстве. – Поэтому мы и предлагаем на оперативном штабе продление ряда ограничительных мер – в частности, масочный режим, ограничения для лиц старше 65 лет. Что касается готовности – количество больных сокращается, и коечный фонд переводится в резерв. Резерв сохраняется, хотя он и был недостаточным, когда на амбулаторном лечении находились почти десять тысяч человек.

Из хороших новостей – за последние несколько недель в больницы не поступало ни одного пациента с тяжелой формой ковида, которому потребовался бы ИВЛ.