Компьютерные игры стали одной из самых популярных категорий покупок у россиян в 2020 году

Аналитики AliExpress Россия и Райффайзенбанка узнали, как пандемия отразилась на хобби и досуге россиян в 2020 году. Для этого они изучили динамику покупок компьютерных игр за прошлый год. Рейтинг самых популярных игр возглавила Death Stranding для PlayStation 4.

По данным Райффайзенбанка, в 2020 году категория «Софт и игры» вошла в топ-10 по объему покупок клиентов. Кроме того, она была одной из наиболее популярных статей затрат в весенние месяцы. Топ городов по объему покупок в категории составили Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Краснодар, Нижний Новгород, Красноярск, Воронеж, Челябинск и Подольск.

Эксперты AliExpress Россия выяснили, что общий оборот категории компьютерных игр в 2020 году вырос почти в два раза по сравнению с 2019 годом. Пик спроса на игры на площадке в 2020 году пришелся на декабрь. Количество заказов увеличилось в 2,8 раз по сравнению с декабрем 2019 года и составило почти четверть от общего числа заказов за 2020 год.

Сильнее всего по сравнению с 2019 годом на маркетплейсе выросли продажи игр в октябре 2020 года. Оборот категории увеличился в 11 раз. Аналитики объясняют это релизом новых бестселлеров. Так, в прошлом октябре вышли FIFA 21, Amnesia: Rebirth и Watch Dogs Legion.

По данным Райффайзенбанка, объем покупок игр резко вырос в апреле и мае 2020 года — тогда рост составил 56% и 28% соответственно. Уже в июне спрос начал снижаться, а к концу лета объем покупок в категории значительно сократился.

Средний чек в категории «Софт и игры», по данным Райффайзенбанка, в 2020 году составил 560 рублей, что на 10% больше, чем в 2019-м. Динамика среднего чека была стабильной в течение всего 2020 года с небольшими пиками в июне и ноябре—декабре.

Аналитики AliExpress Россия выявили тройку самых популярных по количеству покупок игр по всей России. В 2020 году этот рейтинг ожидаемо возглавила Death Stranding для PlayStation 4. Она обогнала FallOut 76 (PlayStation 4), которая оказалась на втором месте по количеству покупок, и Animal Crossing: New Horizons (третье место).

По данным AliExpress Россия, при этом в Москве топ покупок среди игр возглавила игра для консоли Nintendo Switch Ring Fit Adventure. На втором месте — Animal Crossing: New Horizons, а замкнула тройку Death Stranding (PlayStation 4). В Петербурге в рейтинг попали все те же игры, но в другом порядке: лидером стал Death Stranding, затем — Animal Crossing. На третьем месте — Switch Ring Fit Adventure. В Краснодаре на первое место вышла игра для Nintendo Switch The Legend of Zelda: Breath of the Wild.