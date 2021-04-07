Райффайзенбанк внедрил функцию валютного контроля в мобильном приложении Райффайзен Бизнес Онлайн

Райффайзенбанк запустил функции валютного контроля для малого и микро бизнеса в мобильном приложении Райффайзен Бизнес Онлайн. Сервис доступен на устройствах, работающих на базе операционной системы Android.

Теперь предприниматель может быстро создать и отправить распоряжение о зачислении средств с транзитного счета, а также отслеживать его статус и видеть реквизиты по всем своим распоряжениям в мобильном приложении. Ранее эти функции были доступны только в интернет-банке Райффайзен Бизнес Онлайн.

Клиенту достаточно заполнить только необходимую информацию. Остальные поля появляются автоматически на основе данных о компании, поступлениях на счет и уже введенных пользователем в форму создания распоряжения.

«Функции валютного контроля в мобильном приложении позволяют легко выполнять все требования валютного законодательства при ведении бизнеса. Весь процесс занимает несколько минут, необходимые документы можно прикрепить также в приложении. Райффайзен Бизнес Онлайн дает доступ к современным финансовым сервисам, которые легко решают задачи бизнеса», - отметила Мария Горенко, руководитель направления по развитию малого бизнеса макрорегиона «Сибирско-Уральский» Райффайзенбанка.