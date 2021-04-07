В Омской области за сутки коронавирусом заразились 58 человек

Омичи начинают реже заражаться коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН

Уже второй день подряд в Омской области фиксируют довольно низкие показатели заражения коронавирусом. За последние сутки стало известно о 58 заразившихся. Из них 35 человек смогут лечиться дома, а 23 омича с тяжелыми симптомами отправились в больницы. Всего за время пандемии в регионе ковидом заразились 44 270 человек.

Выздоровели сегодня 154 человека. Эти показатели немного снизились. Еще неделю назад каждый день фиксировали около двухсот выздоравлений. Всего за время пандемии в Омской области поправились 36 900 человек.

К сожалению, не обошлось и без погибших. Вирус унес жизни 2 омичей. Всего за время пандемии в регионе скончались 1 343 человека.

По данным минздрава, в прививочной компании уже поучаствовали 86 775 жителей Омской области.

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