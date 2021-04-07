Следком проверит омский батутный парк, где ребенок сломал позвоночник

В Омском парке развлечений после инцидента начали проверку. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Очень неприятными последствиями обернулся для омской семьи поход в парк развлечений. Как стало известно, 1 апреля 7-летняя девочка с мамой пришла в парк развлечений расположенный в торговом центре «Континент». Девочка попросила отпустить ее на батуты, и мать не стала отказывать. Когда семья вернулась домой, девочка начала жаловаться на боли в спине. Через несколько дней, когда стало ясно, что это не просто ушиб, который пройдет, ребенка отправили в больницу с предположительным диагнозом компрессионный перлом позвоночника. Следователи следкома предполагают, что травму девочка могла получить во время прыжком на батуте.

В пресс-службе следственного комитета отметили, что возбуждено уголовное дело по признакам оказания некачественных услуг. Сейчас проводится расследование, в ходе которого будут выясняться все обстоятельства произошедшего.

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