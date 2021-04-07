Константин Мильчин прочитает текст «Тотального диктанта» в 1 корпусе ОмГУ

По традиции основная площадка «Тотального диктанта в Омске – ОмГУ им. Ф.М. Достоевского. В этом году Константин Мильчин прочтет текст Дмитрия Глуховского в 301 аудитории 1 корпуса университета (пр. Мира, 55-А). Журналист является опытным «диктатором»: он читал тексты в Калининграде, Архангельске, Дзержинске, Ростове, Краснодаре и Тюмени. Омск Константин Мильчин посетит впервые.

В 2021 году акция «Тотальный диктант» в Омске состоится в 10 раз. Мероприятие начнется в 14:00 по омскому времени. Жители и гости нашего города могут написать диктант на одной из 31 площадок города (25 – открытые, 6 - закрытые) или принять участие в онлайн-марафоне на сайте проекта totaldict.ru, который начнется в 7:00 по московскому времени. Регистрация на очные площадки открылась 31 марта, на трети открытых площадок (Омская государственная областная научная библиотека им. А.С. Пушкина, Омский государственный педагогический университет, Сибирский институт бизнеса и информационных технологий, Институт развития образования Омской области, пиццерии «Русская пицца») места закончились.