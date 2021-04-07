Омичка распечатал деньги на принтере и купила бытовую технику

Продавцы не сразу заметили, что деньги были поддельными. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несколько омичей были очень удивлены, узнав, что отдели технику, которую планировали продать, даром. 29-летняя омичка написала 8 людям, разместившим объявления о продажи техники в Интернете, и изъявила желание ее приобрести. Они согласились. Ко встрече с каждым омичка подготовилась основательно. Она напечатала на цветном принтере несколько купюр по 500 и 1000 рублей, а также купила несколько поддельных купюр по 500 рублей в сувенирном магазине. Этими деньгами она и расплатилась со всеми продавцами. Люди верили мошеннице и совсем не сразу обнаруживали подмену. К этому времени омичка уже успевала скрыться с места встречи с техникой.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, на женщину завели уголовное дело, которое рассмотрят в ближайшее время в Кировском суде.

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