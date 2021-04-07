Мэр Омска рассказала, как будут устанавливать стелу Трудовой доблести

Новый памятник появится в Омске в следующем году.

В прошлом году Омск получил звание города Трудовой доблести. Для подтверждения этого статуса в городе должны поставить стелу. На голосовании омичи решили, что она будет стоять рядом с памятником труженикам тыла. Единый проект выбирали на всероссийском голосовании. Одинаковые стелы должны появиться во всех 20 городах, которые получили статус города трудовой доблести. К сожалению, ни один из проектов, представленных омичами, не был выбран как основной. В голосовании победил эскиз московского скульптора Дениса Стрировича.

О том, как будет проходить установка стелы, рассказала мэр Омска Оксана Фадина. На ее установку и изготовление потратят 4 миллиона.

- В эти 4 миллиона входит изготовление самой стелы. Мы заказываем каркас. До 15 апреля наши историки должны подготовить весь необходимый материал и передать его в военно-историческое общество для подготовки проектно-сметной документации, - рассказала Фадина изданию «ОмскИнформ». - На внешних сторонах фасада будут размещаться исторические материалы, а также фотографии. До 1 июля мы должны подготовить проектно-сметную документацию. Должны согласовать эту документацию и эскиз на благоустройство. Будем также заниматься озеленением и освещением.

Заложить первый камень в основании монумента хотят уже 9 мая, а закончить его монтаж через год.

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