Омского срочника арестовали за посты в Тик-Токе

По постам тик-токера можно было определить, кто служит в воинской части. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Омского срочника подвела любовь к жизни напоказ. Он выкладывал в Тик-Ток ролики со службы в филиале Военной академии материально-технического обеспечения. Парень даже не догадывался, что делится секретной информацией. Видео он снимал, находясь в увольнении, но на территории учебного заведения.

В общей сложности военнослужащий сделал три поста, в которых разместил 14 роликах. На них – он с приятелями, а также окружающая обстановка. После того, как об этом стало известно руководству академии, военнослужащий удалил записи. Но интернет помнит все.

- Исследовав материалы и оценив приведенные доказательства в совокупности, суд пришел к выводу, что рядовой Б. нарушил запрет на распространение с использованием сети «Интернет» информации, позволяющей определить принадлежность его и других военнослужащих к ВС РФ, установленный п. 1.1 ст. 7 ФЗ «О статусе военнослужащих», то есть совершил грубый дисциплинарный проступок, предусмотренный абзацем 27 п. 2 ст. 28.5 Федерального закона «О статусе военнослужащих», – говорится в решении Омского гарнизонного военного суда. – Рядовой Б. признан виновным в совершении указанного грубого дисциплинарного проступка, в связи с чем ему назначен дисциплинарный арест сроком на семь суток.

Постановление вступило в законную силу.

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