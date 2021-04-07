В Омске ищут мужчину с татуировкой «Агата Кристи»

Омич с татуировкой в честь любимой группы пропал пять дней назад. Фото: ПСО "Доброспас"

Не успели в Омске удачно завершить одни поиски, как уже начинают другие. Волонтеры поисковых отрядов просят помочь найти 40-летнего Александра Лацеруса. Он ушел из дома пять дней назад, 2 апреля, и до сих пор не вернулся. Мужчина жил по адресу улица Петра Осминина дом №20, вечером около 18:15 он собрался, вышел из дома и пропал.

Как особую примету, родственники называют татуировку на левой руке. Чуть ниже плеча омич набил название любимой группы «Агата Кристи», а между пальцами на той же руке есть татуировка в виде танка.

В момент ухода омич был одет в черную куртку, синюю толстовку с капюшоном, болоньевые штаны синего цвета и черные ботинки. Если вы видели Александра или знаете, где он может находиться, сообщите волонтерам или в полицию.

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