Автобус популярного омского маршрута № 95 теперь будет ходить чаще

В час пик автобусы будут ходить чаще. Фото: Евгений СВЕТЛЫЙ

Омичам, которые пользуются маршрутом № 95, теперь придется стоять на остановке не так долго. Уже в ближайшее время интервал его ожидания в часы пик сократится до 7 минут.

На этот популярный у горожан маршрут на Левом берегу (строительный рынок «Южный» – 12-й микрорайон СТЦ «МЕГА») добавили еще четыре больших автобуса.

- Сейчас на маршруте работает 18 автобусов большого класса и 6 автобусов среднего класса, – сообщили в пресс-службе омской мэрии.

Уточнить информацию о фактическом времени движения нужного автобуса можно на сайте bus-55.ru или по телефону 78-79-66.