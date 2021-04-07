Лужей, которую омские школьники обходили по забору, заинтересовалась прокуратура

Дети в Омске из-за лужи пробирались в школу по забору. Фото: 100 необычных мест Омска
Каждую весну в Омске разливаются обширные лужи. В этом году омочи особенно активно делятся фотографиями и видео с лужами, которые образовались на дорогах. Но справляться с весенней напастью приходится не только водителям, но и пешеходам. Иногда в самых неожиданных местах.
Прямо перед входом на территорию омской школы №60 разлилась огромная лужа, которую обойти было просто невозможно. Чтобы хоть как-то добраться до школы, ученикам приходилось забираться на железный забор и проходить по нему несколько метров. Такие упражнения можно было смело засчитывать как занятия по физкультуре.
На это обратила внимание прокуратура и проверила, как все обстоит на самом деле. После проверки ведомство вынесло представление на имя директора «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» с требованием убрать лужу. После этого лужу с тротуара откачали.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (3812) 290 - 150
WhatsApp: 8-913-619-74-30
Наш telegram
Почта: stanislav.muhin@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях: