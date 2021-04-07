Нефтепроводное предприятие в первом квартале выполнило 6,5 тыс. экологических исследований

С января по март 2021 года специалисты лабораторий выполнили 6,5 тыс. анализов проб, результаты которых подтвердили соответствие деятельности предприятия установленным нормативам в сфере экологической безопасности.

На предприятии действуют шесть аккредитованных лабораторий эколого-аналитического контроля. Согласно утвержденным графикам специалисты проводят широкий спектр испытаний подземных, природных и сточных вод, атмосферного воздуха, почвы, донных отложений в зоне расположения производственных объектов.

За первый квартал текущего года лаборанты провели отбор 2,9 тыс. проб. На их основе было проведено 6,5 тыс. анализов, по результатам которых не было выявлено превышения предельно допустимых нормативов.

АО «Транснефть - Западная Сибирь» ведет непрерывную работу по минимизации воздействия производственных процессов на флору и фауну. Для этого активно реализуется ряд проектов по программе технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта производственных объектов, внедряются современные экологичные технологии и оборудование. В целях обеспечения высокого уровня точности проводимых исследований обновляется материально-техническая база лабораторий эколого-аналитического контроля. За 2020 год было приобретено 17 единиц лабораторного оборудования на сумму 3,9 млн рублей.