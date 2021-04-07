Омск
Еще
Радио
Омск
Еще
Радио
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество7 апреля 2021 7:13

Омич накопил 200 штрафов за нарушения ПДД

Оплачивать их он не спешил, поэтому пришлось отрабатывать
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий
Омичу придется ненадолго забыть об автомобиле и заняться общественными работами.

Омичу придется ненадолго забыть об автомобиле и заняться общественными работами.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Омский лихач сумел накопить почти две сотни штрафов за различные нарушения на дороге. У судебных приставов оказалось 196 исполнительных производств на одного и того же водителя. В списке нарушений омича: превышение скорости, езда на красный и вождение в пьяном виде. Общая сумма его штрафов достигла 330 тысяч рублей. Но оплачивать их он не спешил, просрочив большую часть. Так они и оказались у судебных приставов.

В рамках 74 исполнительных производств суд назначил омичу по 20 часов общественных работ за каждое дело. В общей сложности работать на благо общества ему придется 1480 часов. За выполнением требований суда будут следить приставы. В пресс-службе ведомства отметили, что обязательные работы не освобождают должника от оплаты штрафов, поэтому омичу все же придется раскошелиться.