Ни в школу, ни на кладбище: жители деревни под Омском оказались отрезаны от цивилизации

Из-за сугробы дети не могут попасть в школу, а покойники на кладбище. Фото: ВКонтакте

Пока омичи жалуются на обильне таяние снега, в Омской области продолжают сталкиваться с зимними проблемами. В Полтавской районе жители деревни Белотуркова оказались заблокированы из-за огромных сугробов, которые завалили выезд на трассу. По словам местных жителей, снег намело ещё на прошлой неделе, но местная администрация не почистила его.

- Жителей у нас мало, но тем не менее, мы столкнулись с большим беспределом. Наши дети не могут попасть в школу, студенты в училище, так как наше Полтавское ДРУ бездействует, с прошлой недели снегом завалена дорога, звонили уже и ругались бесполезно! А у нас ведь и магазина нет, пожилые люди есть, инвалиды. А сегодня еще и случилось горе, умер дедушка, и на кладбище никак не пробраться! Это ужас, что нам делать? Не жить, не похоронить, - написали сельчане эмоциональный пост. К нему они приложили фото, на котором отчётливо видно, что дорога и правда упирается в огромный сугроб.