Дома на нескольких улицах Омска внезапно остались без тепла

Омичи сегодня с самого утра остались без отопления. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Этой зимой в омичи часто жаловались на отключение отопления. Осложнялось это еще и тем, что погода этой зимой не радовала омичей теплом, а вынужденные отключения выпадали на почти 30-градусные морозы. Сейчас таких температур уже нет, но без отопления все еще прохладно. А сегодня, 6 марта жители сразу нескольких улиц из-за ремонта труб оказались на весь день без отопления. Под отключение, согласно сервису «Мой дом» попали:

Малунцева, 7, 9, 9а, 11, 11а, 13;

Мира проспект, 54, 56.

19 Партсъезда, 38;

Энтузиастов, 43, 45, 47, 65, 65а, 67, 67а, 69, 69а;

Владимира Горячева, 6а, 66, 8.

Жителям этих домов обещали вернуть тепло уже к пяти часам вечера.

А также под отключение тепла попали дома на улицах: Берко Цемента, Комсомольский городок, Запорожская,Транспортная 4-я, Промышленная 1-я, Краснопресненская, Железнодорожная 1-я, Железнодорожная 2-я, Баранова, Железнодорожная 3-я, Железнодорожная 4-я, Рабочая 10-я, Рабочая 15-я, Рабочая 17-я, Рабочая 19-я, Рабочая 20-я, Рабочая 22-я, Рабочая 23-я, Рабочая 25-я, Кирова.

Закончить ремонт обещают к семи часам вечера. Тогда тепло вернется в квартиры омичей.