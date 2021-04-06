Омич стрелял в автослесаря из ружья из-за некачественного ремонта

Омич спутал охотничий карабин с автоматом Калашникова. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В полицию обратился житель села Рябиовка под Омском. Он заявил, что в него стреляли из автомата Калашникова. 48-летний омич рассказал, что накануне к нему приехали неизвестные люди и представились знакомыми его клиентки. Мужчина занимается ремонтом машин и берет частные заказы. Неизвестные объяснили, что девушка осталась недовольна ремонтом. Завязался спор, в ходе которого визитер вынул из салона машины предмет, который омич принял за Калашников, и несколько раз выстрелил. После этого неизвестные уехали.

Полицейским удалось довольно быстро установить личность стрелявшего. Им оказался 32-летний житель поселка Магистральный Омского района. В полиции он подтвердил, что приехал к потерпевшему, чтобы высказать замечания своей знакомой к ремонту автомобиля, но в ходе разговора автослесарь стал вести себя агрессивно. Он решил просто припугнуть омича парой выстрелов. Но вот стрелял он не из автомата, а из охолощенного карабина «Вепрь», да и патроны в нем были светозвуковые.

Несмотря на это, мужчине все же может грозить наказание за хулиганство. Сейчас, как отметили в пресс-службе полиции, по данному факту проводится проверка.