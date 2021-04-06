Медведица Маша из Большереченского зоопарка вышла из спячки и открыла пляжный сезон

Маша ценит размеренность во всем. Фото: Наталья БОЛОТОВА

Зима в этом году получилась, хоть и сравнительно теплой, однако очень затяжной. Из-за этого косолапые обитатели Большереченского зоопарка полностью вышли из спячки только к началу апреля. Это примерно на месяц позже обычного.

На днях сотрудники зоопарка опубликовали видео с проснувшейся Машей. Она пока еще не слишком активна. Медведица предпочитает принимать солнечные ванны, томно развалившись на соломе в своем вольере и неспешно созерцая происходящее вокруг.