Омск
Еще
Радио
Омск
Еще
Радио
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Дом. Семья6 апреля 2021 14:41

Медведица Маша из Большереченского зоопарка вышла из спячки и открыла пляжный сезон

Она с удовольствием принимает солнечные ванны в своем вольере
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
КомментироватьОставить комментарий
Маша ценит размеренность во всем. Фото: Наталья БОЛОТОВА

Маша ценит размеренность во всем. Фото: Наталья БОЛОТОВА

Зима в этом году получилась, хоть и сравнительно теплой, однако очень затяжной. Из-за этого косолапые обитатели Большереченского зоопарка полностью вышли из спячки только к началу апреля. Это примерно на месяц позже обычного.

На днях сотрудники зоопарка опубликовали видео с проснувшейся Машей. Она пока еще не слишком активна. Медведица предпочитает принимать солнечные ванны, томно развалившись на соломе в своем вольере и неспешно созерцая происходящее вокруг.

Живой уголок