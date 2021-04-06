Омича избили и ограбили в теплой остановке, а он об этом забыл

Омич уснул в ТОКе, а его ограбили и избили. Фото: скриншот с видео

Взволнованные омичи сообщили в полицию о том, что в теплой остановке на улице Демьяна Бедного лежит подозрительный мужчина. Оказалось, он был так пьян, что заснул прямо на остановке. Полицейские забрали его в отделение и после того, как мужчина пришел в себя выяснили его личность. Он заявил, что все имущество при нем. Но на камерах видеонаблюдения, записи с которых отсмотрела полиция, видно, что неизвестный вытащил из карманов омича 800 рублей и наушники. После этого он сильно пнул мужчину и ушел. Этих событий сам омич вспомнить не смог.

Узнать грабителя оказалось не сложно. Полицейские выяснили, что это был 30-летний ранее судимый житель Ленинского округа. После задержания он рассказал, что 400 рублей успел потратить, а наушники оставил себе. На омича возбудили уголовное дело за грабеж, сообщили в пресс-службе полиции. Ему может грозить до 4 лет лишения свободы.