В ППУ «Одесский» задержано 3 тонны сыра при попытке пересечения границы

05.04.2021 специалистами Управления Россельхознадзора по Омской области в ППУ «Одесский» был досмотрен автомобиль, в котором осуществлялась перевозка подконтрольного госветнадзору груза – сыр (копченая «косичка») в количестве 3000 кг.

Перевозчик, гражданин Республики Казахстан Малицкий В.Н., следовал из г. Омска в г. Караганда Республики Казахстан.

На груз были предоставлены товарно-сопроводительные документы, однако отсутствовал ветеринарный сертификат Таможенного союза, необходимый для передвижения груза через границу.

Груз был задержан. Принято решение о запрете дальнейшего движения и возврате по месту погрузки.

Специалистами Управления Россельхознадзора по данному факту составлены акты о нарушениях, перевозчик привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 10.8 «Несоблюдение ветеринарно-санитарных правил».