Без сертификата въезд запрещен!

Перевозчики пытались провезти ее на российско-казахстанском участке госграницы вблизи МАПП «Ольховка», МАПП «Исилькуль», ДАПП «Одесское». Однако при проверке сопроводительных документов и осмотре груза выяснилось, что в фитосанитарных сертификатах на четыре партии овощей, сухофруктов, орехов и риса из Казахстана и Кыргызстана общим весом 82,5 тонн не было указано, что в транспортном средстве содержится еще и другая овощная продукция. Кроме того, в фитосанитарных сертификатах на партию свежих яблок и томатов общим весом 38,21 тонн была указана страна происхождения Узбекистан, а на маркировке значились Казахстан и Кыргызстан. А на 2 партии редиса и лука общим весом 20,4 тонн из Казахстана вообще не было фитосанитарного сертификата.

Перевозчиков привлекли к административной ответственности по ст.10.2 КоАП РФ, а груз вернули в Казахстан под контролем должностных лиц Управления.