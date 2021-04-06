В Омской области резко снизились темпы заражения коронавирусом

Омичи стали меньше заражаться коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Омской области количество ежедневных заражений ковидом начинает понемногу снижаться. Об этом говорят последние данные минздрава. Согласно им, сегодня заболели только 46 человек, из них с тяжелыми симптомами попали в больницу только 7 человек. Всего в Омской области за все время пандемии зафиксировали 44 2012 случаев заболевания.

Выздоровело за сегодня 155 человек. Всего в регионе удалось справиться с болезнью 36 746 людям.

К сожалению, погибло от ковида еще 4 человека. Теперь общее число летальных исходов по данным медиков равно 1 341.

В прививочной компании поучаствовали уже 83 351 омич. Полностью привиты уже 51 816 человек.