АО «Омск РТС» проведёт испытания на максимальную температуру тепловых сетей от ТЭЦ-2

АО «Омск РТС» сообщает: с 00.00 21 апреля до 00.00 23 апреля 2021 года будут проводиться испытания на максимальную температуру теплоносителя Северо-Восточного луча, Северо-Западного и луча ТПК от ТЭЦ-2, совместно с сетями МП г. Омска «Тепловая компания» и потребителей.

На время проведения испытаний на максимальную температуру от тепловых сетей должны быть надёжно отключены:

- отопительные системы детских и лечебных учреждений;

- неавтоматизированные системы горячего водоснабжения, присоединённые по закрытой схеме;

- системы горячего водоснабжения, подключённые по открытой схеме;

- системы отопления, присоединённые через элеваторы с меньшим по сравнению с расчётными коэффициентами подмешивания;

- калориферные установки;

- отопительные системы с непосредственной схемой присоединения.

О времени окончания испытаний будет сообщено дополнительно.

Системы теплопотребления, температура воды в которых при испытании превысила допустимые значения, должны быть немедленно отключены.

Испытания будут проводиться в районе улиц: Труда, Серова, Карбышева, Академика Павлова, 1-я Железнодорожная, 3-я Рабочая, Добролюбова, Карлова, Красный переулок, Привокзальная площадь, Социальный городок, Льва Толстого, Правды, Ростовская, Новосортировочная, 3-я Чередовая, Красной Звезды, Рождественского, Фёдора Крылова, Спортивный проезд, Тимуровский проезд, Циолковского, Н. Зенкова, Блусевич, Артёма Избышева, Горького, Дзержинского, Хабаровская, Харьковская, 1-я Военная, 3-я и 4-я Транспортные, 8-я Линия, Богдана Хмельницкого, Бульвар Победы, Петра Ильичёва, пр. Карла Маркса, Леконта, Калинина, Всеволода Иванова.

При обнаружении видимых повреждений, течей и других неисправностей на тепловых сетях просим сообщать диспетчеру СП «Тепловые сети» по телефону 40-06-91.