В омских школах появились новые «Хранители воды»

Это мероприятие приурочено ко Всемирному дню водных ресурсов и является символичным напоминаем школьникам о важности воды. В этом году такие уроки уже состоялись в школе №109 и лицее №66.

Известно, что жизнедеятельность человека тесно взаимосвязана с водой. 70 % земной поверхности покрыто водой и только 3 % - это пресная вода, которую человек может использовать для питья. Учащимся 4 и 5 классов рассказали, что в городской среде невозможно использование пресной воды без предварительной очистки, и что чистую водопроводную воду, обогащенную минералами, ежедневно подаёт водоканал в дома омичей.

Омская водопроводная вода, источником которой является река Иртыш, считается одной из лучших в стране. Максимальные значения мутности в природной воде наблюдаются в периоды весеннего и осеннего паводков. Независимо от состояния Иртыша и в любое время года омский водоканал подаёт в город чистую воду, полностью соответствующую требованиям СанПиН.

Сотрудник омского водоканала Дмитрий Соколовский на экоуроках рассказывает школьникам о том, насколько важна вода для человека и окружающей среды. Как она попадает в кран, и какие этапы очистки перед этим проходит, а также куда стремятся сточные воды по канализации, и каким образом они возвращаются в природу.

- В прошлом году у меня был своеобразный дебют. Я еще не знал, что точно может понравиться школьникам, поэтому старался донести до них как можно больше интересной и разной информации. Мы не ограничились только теорией, рассказав учащимся о работе водоканала, мы постарались погрузить ребят в мир «магии воды», показав занимательные и безопасные опыты, которые всегда вызывают у детей особые эмоции. Главная цель таких уроков – формировать у юных омичей культуру потребления жизненно важного ресурса, - поделился впечатлениями инженер-технолог «Росводоканал Омск» Дмитрий Соколовский.

В завершении мероприятия мальчишки и девчонки дружно произнесли клятву «Хранителей воды», получили памятные значки и сувениры. В ближайшее время такие экологические уроки пройдут и в других школах нашего города.