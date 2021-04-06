В омские школы и больницы поставляли испорченные продукты

В Омске обнаружили партию некачественной крупы, кашами из которой кормили детей и больных. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Специалисты областного Управления Россельхознадзора проверили 10,7 тысячи тонн крупы и продуктов ее переработки и обнаружили партию некачественных продуктов.

Выяснилось, что ее направили на приготовление еды для школьников и пациентов больниц.

- При поставках для государственных нужд (для обеспечения питания детей и пациентов в образовательных и медицинских учреждениях) по показателям качества и безопасности проверено 1,235 тонн крупы, из них выявлено некачественной крупы 0,13 тонны. Некачественные партии крупы изъяты из оборота и уничтожены, – сообщает пресс-служба областного Управления Россельхознадзора. – За отчетный период должностные лица ведомства приняли участие в проверках 38 образовательных учреждений органами прокуратуры. Рассмотрено 8 материалов о возбуждении административных дел по выявленным нарушениям.