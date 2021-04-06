Перекачивающая станция «Транснефть - Западная Сибирь» отмечена дипломом областного конкурса

Производственный объект АО «Транснефть - Западная Сибирь» отмечен дипломом по итогам первого этапа конкурса «Лучший работодатель года Омской области». Победителем в номинации «Улучшение условий и охраны труда в производственной сфере» признана линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) «Исилькуль» Омского районного нефтепроводного управления.

Конкурсная комиссия высоко оценила подход к организации мероприятий по охране труда и решению задачи создания безопасных условий для работников. На ЛПДС большое внимание уделяется идентификации опасностей и оценке рисков. Ежегодно актуализируется программа санитарно-гигиенических мероприятий - контролируется уровень вибрации, шумов, освещённости рабочих мест, обеспеченность спецодеждой, качество воздуха в помещениях. В 2020 году на их реализацию на ЛПДС было направлено более 1 млн рублей. Значительный объем финансирования позволяет избегать случаев профессиональных заболеваний работников станции.

Также жюри отметило эффективность организации обучения сотрудников с использованием современных программных комплексов и тренажеров, таких как «Интерактивный инструктаж для трубопроводчика линейного» и «Комплекс 3D моделей для проведения инструктажей». Теоретические знания в области охраны труда отрабатываются в ходе практических учебно-тренировочных занятий. Соблюдение правил охраны труда является обязательным критерием для получения положительной оценки по итогам проведенной тренировки.

Как победитель первого этапа конкурса ЛПДС «Исилькуль» примет участие в следующем этапе, который состоится во второй половине апреля.

Справочно:

Конкурс «Лучший работодатель года Омской области» проводится в регионе с 2013 года. Организатором выступает Министерство труда и социального развития области. В рамках мероприятия организации производственной и непроизводственной сфер представляют лучшие наработки по вопросам охраны труда, социальной поддержки сотрудников, развитию кадрового потенциала, поддержки работающих инвалидов.