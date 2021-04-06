Омич хотел отомстить приятелю, но ошибся и сжег чужую машину

Омич ошибся с владельцем машины. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Поздним вечером 36-летняя омичка отдыхала дома после трудового дня, когда услышала странный шум на улице. Выглянув в окно, женщина увидела, что во дворе дома горит ее машина «Рено Меган». Она быстро вызвала пожарных и полицию. Машина была полностью исправна, поэтому омичка не предполагала, что она могла загореться из-за поломки.

На месте полицейские действительно обнаружили странную сумку со следами бензина. Они проверили камеры видеонаблюдения на ближайшей заправке и выяснили, что неизвестный купил 1,5 литра бензина незадолго до поджога. Им оказался 38-летний знакомый сожителя омички. Мужчины давно поссорились, и один решил отомстить обидчику поджогом машины. На допросе подозреваемый объяснил, что не знал, что машина принадлежит возлюбленной приятеля. Ущерб владелица авто оценила в 280 тысяч рублей.

На поджигателя завели уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Ему может грозить до 5 лет лишения свобода, уточнили в пресс-службе полиции.