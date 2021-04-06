Через липовый интернет-магазин омич заработал 240 тысяч

Омич заработал четверть миллиона за 5 заказов. Фото: Евгения ГУСЕВА

В мае прошлого года 20-летний омич решил немного подзаработать. Он придумал простую схему, как быстро и без вложений получить внушительную прибыль. Он создал интернет-магазин электроники известного бренда и стал ждать заказов. Они не заставили себя ждать. 5 человек из разных регионов откликнулись на выгодное предложение и оформили заказ. Омич заверил, что сразу после оплаты отправит товар, но забирал деньги и на связь больше не выходил. Заработать всего на нескольких заказах омичу удалось 240 тысяч.

На неудавшегося продавца завели уголовное дело за мошенничество, а потерпевшие требуют возмещения ущерба, уточнили в пресс-службе прокуратуры. Дело в ближайшее время рассмотрят в суде.