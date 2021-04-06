В феврале омские водители общественного транспорта переработали на 18%

Водители автобусов наездили гораздо больше часов, чем должны были. Фото: Евгений СВЕТЛЫЙ

С серьезными переработками водителей общественного транспорта продолжают бороться в Омске. Из-за этого не раз происходили аварии, в которых страдали не только водители, но и их пассажиры. Несколько лет назад одна из таких аварий унесла жизни 16 человек. Тогда водитель наездил на 600 часов больше нормы, и его усталость стала одной из причин столкновения. Сейчас на двух предприятиях у большинства водителей снова обнаружили серьезные переработки. Во внимание надзорных органов попали «Пассажирское предприятие №8» и «Электрический транспорт».

В ходе проверки выяснилось, что водители существенно перерабатывают. По данным за февраль, норма рабочих часов у водителей автобусов и троллейбусов должна была составлять 152 часа, но многие из работников превысили ее более чем на 18%. Также в ходе проверки выяснилось, что были неоднократные нарушения расписания движения. Во многих случаях они были вызваны обстановкой на дороге или поломкой транспорта, но не редко это происходило по вине самих водителей.

По информации пресс-службы прокуратуры, руководителям предприятий вынесены представления, которые сейчас рассматриваются.