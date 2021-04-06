В Омске построят новый стадион

Омский губернатор рассказал о планах по развитию футбола в регионе. В частности в областном центре планируется строительство нового стадиона. Так на месте «Красной звезды будет располагаться футбольный кластер, включающий детский центр. Концепция стадиона разработана и сейчас идет поиск средств для проектирования. Для этого требуется как минимум 50 млн рублей. Также губернатор отметил, что омский футбол — приоритетное направление для финансовой поддержки.

- В хоккей сегодня много вложено: хорошая инфраструктура, несколько команд, детская академия, арена будет. Но мы должны понимать, что из малообеспеченных семей не все туда смогут попасть, - сказал Александр Бурков. - С футболом в этом плане проще, им занимаются больше детей. Также мы вкладываемся в нашу команду «Иртыш», и как бы кто не говорил, что они сегодня могут вылететь, нужно понимать, что мы впервые за долгое время вышли в эту лигу, и это уже совсем другой уровень игры. Надеемся, что «Иртыш» там закрепится.