В Омске легковушку разорвало пополам после аварии на дороге

После аварии машину разорвало пополам. Фото: «ЧП Омск»

Серьезная авария случилась на дороге в районе бульвара Архитекторов. По какой-то причине водитель на «Тойоте» не справился с управлением, машину занесло, она влетела в столб.

От удара автомобиль разорвало пополам. Передняя его часть осталась на дороге. Задняя, по утверждению очевидцев, отлетела на обочину на 70 метров.

В причинах и обстоятельствах этого дорожно-транспортного происшествия сейчас разбираются полицейские. О состоянии водителя иномарки, попавшей в аварию, не сообщается.