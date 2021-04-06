В Омске трое подростков случайно убили своего приятеля

ЧП случилось в заброшенном здании на окраине Омска. Фото: СУ СК России по Омской области

Инцидент произошел в заброшенном четырехэтажном здании на улице 2-й Учхозной. Четверо омичей отправились туда собирать на незаконный промысел. Трое – подростки 15, 16 и 17 лет – сбрасывали с крыши металлические предметы и листы.

Они случайно попали в своего 26-летнего приятеля. Тот получил открытую черепно-мозговую травму и скончался на месте происшествия.

После случившегося в Следственном комитете возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, – сообщает пресс-служба областного ведомства. – Расследование продолжается.