Омский пенсионер хотел купить красную рыбу и черную икру, но потерял 110 тысяч

Пенсионер хотел купить несколько банок икры и рыбу, но попал в лапы мошенников. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Крупной суммы денег лишился омский пенсионер на покупке красной рыбы и черной икры. Все вышло спонтанно. Накануне к нему на улице подошел незнакомец и, назвав его по отчеству, завел разговор о хоккее. Дедушка в молодости увлекался игрой и подумал, что когда-то они с мужчиной вместе играли, поэтому не заподозрил неладное. Пенсионер рассказал, что планировал прикупить форель, и незнакомец сразу же предложил свои услуги. он утверждал, что товар у него более качественный, чем на рынке и по низкой цене. Они договорились о покупке за 10 000, всю сумму омич снял в банкомате неподалеку. Поняв, что это не все, чем можно поживиться, мошенник предложил купить еще рыбы и несколько банок черной икры. Все вместе обошлось пенсионеру еще в 100 000. Он снял и эту сумму, тут же передав обманщику.

Все происходило недалеко от школы на 21 Амурской. Мошенник объяснил, что должен рассчитаться с продавцами и проверить оборудование, которые находились в здании школы. Он зашел внутрь, а пенсионера отправил за угол, посмотреть нет ли там белого автомобиля, в котором подвозят рыбу. Когда мошенник не вернулся, а автомобиля не оказалось, пенсионер понял, что его обманули.

Сейчас поисками мошенника занимается полиция, по факту кражи денег завели уголовное дело, сообщили в пресс-службе полиции.