Омичам предлагают выбрать дизайн-проекты для благоустройства городских пространств

С 26 апреля по 30 мая на платформе 55.gorodsreda.ru пройдет голосование – горожанам предстоит выбрать дизайн-проекты, согласно которым будут благоустроены территории, которые в 2022 году благоустроят по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Оксана Фадина в своем блоге в инстаграме призвала омичей быть активными.

- Для каждой территории на выбор омичей будут представлены по два дизайн-проекта, подготовленных с учетом обращений и предложений граждан, - сообщила градоначальница. - Дизайн-проекты будут представлены по 5 территориям в четырех округах города Омска, а именно: территория городского сада, площадь им. Лицкевича, сквер им. Панфилова, городской сквер «Старозагородная роща», территория вдоль ул. Моторной.

По первому дизайн-проекту «Городского сада» планируется установить сцену, качели, игровые комплексы, арт-объекты и фонтаны, а по второму предлагается создать единый прогулочно-транзитный маршрут, который свяжет Театральный сквер с Мемориальным.

На площадь имени Лицкевича в одном из дизайн-проектов предлагается создать мультипространство с мини-площадью для студенческих мероприятий, скейт-парком, зоной отдыха. По второму проекту авторы предлагают создать студенческий мини-городок, в котором будут площадки для онлайн-лекций, конференций и защиты проектов.

В сквере имени Панфилова по одному проекту авторы предложили установить малые архитектурные формы, детскую площадку, сделать пешеходные аллеи. Автор второго дизайн-проекта предложил организовать три функциональных зоны: «Город», «Луг» и «Лес».

В Старозагородной роще по одному проекту территория вдоль ул. Березовая станет местом прогулок и выставок, по второму – будет расширен дендросад, организован питомник и создана сеть экологических троп.

Что касается территории вдоль ул. Моторной, то здесь по одному дизайн-проекту предлагается объединить дорожно-тропиночной сетью детскую площадку по улице Гашека и парк Семейного отдыха по Сибирскому проспекту. Второй проект предполагает создание территории для активного отдыха: игр, прогулок, занятий спортом.

- Заходите на сайт 55.gorodsreda.ru c 26 апреля, выбирайте лучший дизайн-проект и формируйте будущий облик нашего города! – таким призывом заключила свой пост мэр Омска.