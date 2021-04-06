«Если омичи поддержат в 2023 году»: Бурков собрался на второй губернаторский срок

Александр Бурков не против второго срока. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Омский губернатор Александр Бурков во время разговора с блогерами прокомментировал свои политические планы. Оказывается, глава региона совсем не против второго срока на посту губернатора. Вот, как он ответил на вопрос, кем видит себя в 2028 году.

- До конца сентября этого года вижу себя губернатором. Это, конечно, если омичи поддержат меня в 2023 году. Будучи первым заместителем фракции партии в Госдуме, я встречался с теми же людьми, что и сейчас. Я работаю на том же федеральном уровне, но отстаиваю интересы региона, - сказал Бурков.

Добавим, что губернатором он был выбран в сентябре 2018 года. Полномочия у нынешнего главы региона истекают осенью 2023-го.