В Омске обсудили проблемы пенсионеров

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Визит организован при содействии руководителя регионального отделения Партии пенсионеров Иосифа Дроботенко. У представителя политической партии прошло несколько встреч с представителями органов исполнительной власти, ветеранских организаций региона, молодежью, активом регионального отделения Партии пенсионеров и журналистами.

В Омской области пенсионеры составляют более 31 процента жителей, это свыше 600 тыс. человек. О защите экономических и социальных интересов этой категории населения шла речь в ходе круглого стола, на который собрались общественники и активисты ветеранского движения. Встреча получилась эмоциональной, потому что всех интересуют проблемы пенсионного обеспечения. Также говорили о восприятии обществом и государством старшего поколения и формировании уважительного отношения к людям «серебряного» возраста, обсудили вопросы определения критериев справедливости, а также пенсионную систему Российской Федерации в положениях программы Партии пенсионеров.

- Пенсионное законодательство РФ состоит из нескольких десятков нормативных актов, - рассказал Владимир Ворожцов. - Пенсионеры часто не понимают, чего и сколько им полагается. Мы предлагаем создать пенсионный кодекс, в котором будет ясно прописано, что и сколько положено человеку за его труд. Если наша партия попадет в Государственную Думу, на первом заседании мы внесем предложение написать социальный и пенсионный кодексы. Партия выступает с неожиданными инициативами, мы предлагаем принцип свободного выхода на пенсию не в определенном возрасте, а в зависимости от стажа. Причем нужно добавить к стажу еще пять лет за 90 годы, когда многие остались без работы.

Являясь одним из авторитетных экспертов по работе внутренних войск в России, Владимир Ворожцов также встретился с омскими курсантами МВД накануне 5-летия со дня подписания Указа президента России о создании войск Национальной гвардии. Он рассказал молодым людям о наиболее типичных попытках фальсификации истории существования органов внутренних дел, их роли в Великой Отечественной войне. А в современных реалиях – о тактике действий сил охраны порядка при проведении митингов и демонстраций.