Губернатор ответил на вопрос о следующем мэре Омска после Фадиной

Оксана Фадина собралась участвовать и в выборах в ЗакСобрание, и в Госдуму. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Губернатор Александр Бурков ответил на вопросы омских блогеров. Глава региона прокомментировал ситуацию вокруг возможного ухода мэра Омска Оксаны Фадиной в Госдуму. Глава города собирается участвовать в осенней избирательной кампании. Однако планирует ли она действительно уйти в парламент или это политический ход, до сих пор непонятно.

Александр Бурков ответил на вопрос о следующем мэре Омска, элегантно уйдя от него.

- Во-первых, давайте честно: избирательная кампания только начинается, в «Единой России» начинается праймериз, до выборов еще далеко. И когда встанет вопрос о кандидате на пост мэра, мы с жителями города Омска определимся. Мне кажется, всему свое время, - сказал губернатор.