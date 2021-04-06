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Политика6 апреля 2021 6:59

Губернатор ответил на вопрос о следующем мэре Омска после Фадиной

Градоначальница собирается участвовать в осенних выборах в ЗакСобрание и Госдуму
Станислав МУХИНСтанислав МУХИН
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Оксана Фадина собралась участвовать и в выборах в ЗакСобрание, и в Госдуму.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Губернатор Александр Бурков ответил на вопросы омских блогеров. Глава региона прокомментировал ситуацию вокруг возможного ухода мэра Омска Оксаны Фадиной в Госдуму. Глава города собирается участвовать в осенней избирательной кампании. Однако планирует ли она действительно уйти в парламент или это политический ход, до сих пор непонятно.

Александр Бурков ответил на вопрос о следующем мэре Омска, элегантно уйдя от него.

- Во-первых, давайте честно: избирательная кампания только начинается, в «Единой России» начинается праймериз, до выборов еще далеко. И когда встанет вопрос о кандидате на пост мэра, мы с жителями города Омска определимся. Мне кажется, всему свое время, - сказал губернатор.