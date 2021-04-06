Эпидемии не будет: в двух селах Омской области сняли карантин из-за бешенства

С начала этого года в Омской области активна начало распространяться бешенство животных. В разных районах региона начали находить заказных диких животных, а также домашний скот. В некоторых случаях болезнь добралась даже до тех животных, которым она не свойственна. По данным Роспотребнадзора только за несколько месяцев 2021 года количество случаев бешенства приблизились к количеству зафиксированных за весь прошлый год.

Но сейчас ситуация, похоже, начала налаживаться. В двух сёлах Омского района указом исполняющего обязанности губернатора Омской области сняли карантин. Там он начался с 4 февраля. Теперь местным жителям снова можно торговать мясом и свободно разводить домашних животных. Пока похоже, что распространения бешенства удалось избежать. Уже начала налаживаться ситуация и после разгулявшегося в прошлом году птичьего гриппа, который стал причиной остановки работы крупной птицефабрики. Недавно появились сообщения о том, что она снова начала выпускать продукцию после длительного перерыва.