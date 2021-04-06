Омичи помогли задержать пьяного водителя на дороге

Пьяницу остановил сугроб.

Неравнодушные омичи и нечищеные омские дороги помогли на днях задержать пьяного водителя.

На улице Богдана Хмельницкого другие участники движения – 24-летний молодой человек с другом – заметили белый «Рено Логан». Автомобиль совершал странные маневры на проезжей части и создавал аварийно опасную ситуацию. Они пустились за ним в погоню. Пытаясь скрыться, пьяница въехал в сугроб. После этого вышел из машины и пустился наутек.

Однако свидетели случившегося не дали водителю скрыться и удерживали его до приезда полицейских.

- Мы заметили, что девушка догоняет его. Остановились, спросили, что случилось. Она сказала: «Он пьяный, ударил ее машину и уезжает, – рассказывает один из водителей. – Мы на ним поехали. На пересечении 1-го Разъезда с улицей Панфилова он заехал в сугроб. Мы его заблокировали.

Задержанным оказался 40-летний омич. Проходить медосвидетельствование он отказался, что считается автоматическим признанием опьянения.

- В отношении него возбуждено административное дело, наказание по которому предусматривает штраф в 30 тысяч рублей с лишением права управления на срок от 1,5 до 2 лет, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. – Нарушитель отстранен от управления транспортным средством. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.