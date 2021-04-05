Омича, напавшего на кассиров в супермаркете, поймали

Пока омич находится в изоляторе временного содержания, но его хотят оставить под стражей до суда. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне в Омске стало известно о нападении неизвестного на продавцов одного из магазинов Магнит на улице 6-я станционная. Мужчина ворвался в магазин и неожиданно для всех напал с ножом на кассиров.

Нападавшего удалось задержать по горячим следам, им оказался 33-летний житель Октябрьского округа. На допросе он рассказал, что обиду на продавцов Магнита затаил давно.

- Неделю назад персонал себя по хамски повел. Вот я и решил пойти туда и решить вопрос. Шел не конкретно к этим продавцам, а вообще. Они постоянно грубят и хамят, - рассказал задержанный. - Одежду выкинул в мусоропровод. Просто отпала необходимость в этой одежде.

Одна из кассирш, получившая ранения подробно рассказала о нападении.

- Он достал нож из рукава и нанес три первых удара продавцу. Потом за мной побежал. Так сильно по ногам ударил, что я даже упала. он сразу стал ножом бить. Мне в оба плеча попал, еще и по голове, - рассказала омичка.

Сейчас задержанный находится в изоляторе, следователи хотят просить суд о заключении омича под стражу. На него завели уголовное дело по статье "Разбой". Максимально ему может грозить до 10 лет лишения свободы.