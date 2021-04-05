За сутки от коронавируса в Омской области погибли 2 человека

Омичи продолжают заражаться ковидом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По последним данным омского минздрава в Омской области коронавирусом за сутки заразились 65 человек. Большинство из них, 51 человек, переносят заболевание в легкой форме и смогут лечиться дома, остальным 14 пациентам придется отправиться в ковидные госпитали. За все время пандемии в Омской области выявили уже 44 166 заболевших.

Выздоровели за сутки гораздо меньше омичей, всего 33 человека. Общее число победивших болезнь теперь равно 36 591.

К сожалению, ковид продолжает забирать человеческие жизни. Сегодня его жертвами стали еще двое омичей. Общее количество летальных исходов, по данным медиков, совставило 1 337.

Продолжается и прививочная компания. В ней участвуют уже 82 689 жителей региона. Из них оба компонента "Спутник-V" уже получили 50 328 человек.