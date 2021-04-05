Омск
Еще
Радио
Омск
Еще
Радио
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество5 апреля 2021 13:23

За сутки от коронавируса в Омской области погибли 2 человека

Заразились еще 65 омичей
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий

Омичи продолжают заражаться ковидом.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По последним данным омского минздрава в Омской области коронавирусом за сутки заразились 65 человек. Большинство из них, 51 человек, переносят заболевание в легкой форме и смогут лечиться дома, остальным 14 пациентам придется отправиться в ковидные госпитали. За все время пандемии в Омской области выявили уже 44 166 заболевших.

Выздоровели за сутки гораздо меньше омичей, всего 33 человека. Общее число победивших болезнь теперь равно 36 591.

К сожалению, ковид продолжает забирать человеческие жизни. Сегодня его жертвами стали еще двое омичей. Общее количество летальных исходов, по данным медиков, совставило 1 337.

Продолжается и прививочная компания. В ней участвуют уже 82 689 жителей региона. Из них оба компонента "Спутник-V" уже получили 50 328 человек.