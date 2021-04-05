В Омске может появиться единый перевозчик

Пока все это только на стадии планирования. Фото: Татьяна ЭЙХМАН

Вместе с планами на новую маршрутную сеть у дептранса появились мысли и о новом, едином перевозчике. Такие уже есть в некоторых регионах России и именно их опыт хотят изучить, прежде чем вводить такие изменения в Омске. Об этом рассказал заместитель директора департамента транспорта Игорь Кожухов на сегодняшней пресс-конференции.

- Буквально на прошлой неделе изучали практику Твери, где единый оператор, там заключили брутто-контракты на 7 лет. Сегодня встретимся с представителями Минпрома и поговорим о плюсах и минусах такого подхода, - отметил замдиректора дептранса.

Теоретические, если дело дойдет до создания единого перевозчика, это поможет осуществлению другой идеи чиновников об избавлении центра города от маршруток.