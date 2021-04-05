«Закидывали огонь снегом»: Омские пожарные не смогли подъехать к дому из-за нечищеной дороги

Пожарная машина не смогла доехать до нужного участка полкилометра. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Неожиданно, проблемы из-за нечищеных дорог испытали и омские пожарные. Как рассказали в ведомстве, накануне к ним поступил вызов в СНТ "Сатурн Нижний". Там загорелась баня на одном из участков. Спасатели незамедлительно направились к месту возгорания, но доехать до нужного участка не смогли. Машина просто не проехала по нечищеной дроге. Спасателям пришлось добираться пешком и тушить пожар подручными средствами.

- Проезда к участку, где горела хозпостройка, не было. Снег в садовом товариществе не чистился. Нам пришлось идти по глубокому снегу около 500 метров. Хорошо, что распространения огня не было, так как баня стояла отдаленно от других построек. С помощью лопат и руками мы закидали огонь снегом, - рассказал помощник начальника караула первой пожарно-спасательной части Владислав Давыдов.

К счастью, баня стояла отдельно от дома и других построек, поэтому огонь не угрожал перейти на них. Люди тоже не пострадали. Выгорело 20 квадратных метров. В ведомстве напомнили, что следить за состоянием дорог в частном секторе и на дачах в любое время года должны сами владельцы земельных участков.