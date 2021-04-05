В Омске снова хотят изменить маршрутную сеть

Чтобы оценить, какие маршруты нужно скорректировать, за передвижениями омичей будут следить. Фото: Омская Губерния

Проблемы общественного транспорта актуальны для Омска уже давно. В 2017-2018 годах дошли до перемен в маршрутной сети. Но стало ли от этого удобнее передвигаться на общественном транспорте - большой вопрос. Омичи постоянно жалуются на то, что автобусы ходят редка, а в некоторые районы ходит только по одной маршрутке, с которыми вечно перебои.

О создании новой маршрутной сети сегодня на пресс-конференции рассказал заместитель директора департамента транспорта Игорь Кожухов. Он отметил, что внедрить сеть, разработанную несколько лет назад компанией из Санкт-Петербурга полностью не удалось, но по ней изменили 20 маршрутов. Тогда пассажиров на остановках приходилось считать в ручную, теперь же для этих целей планируют использовать данные системы безналичной оплаты, а также сотовых операторов.

- Пассажиропоток будет исследоваться по системе ГЛОНАСС и АСОП — автоматизированной системе оплаты проезда. Сегодня на всех регулируемых маршрутах мы можем посмотреть, сколько человек вошло на той или иной остановке в автобус, посмотреть, где человек пересел. Сегодня есть возможность отследить по сотовому телефону, куда перемещается человек. Планируем привлекать сотовых операторов для оценки передвижения жителей по городу, - отметил Кожухов.

Чиновник также отметил, что за консультацией в этот раз будут обращаться к специалистам омского СибАДИ, а также не попросят дополнительых средств из бюджета. Анализ и разработка маршрутной сети будут проведены за счет средств департамента. Закончить исследования хотят к 15 декабря.