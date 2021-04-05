Омич сбил 10-летнего ребенка во дворе дома

После наезда ребенок попал в больницу. Фото: ГУ ГИБДД по Омской области

Накануне днем в одном из дворов Омска произошло ДТП, в котором пострадал маленький ребенок.

53-летний водитель "Тойоты Корола" ехал по двору многоэтажки. Естественно неподалеку оказалась детская площадка. Все произошло днем, около 14:25. Тогда около дома №71/1 на улице Дмитриева на Левом берегу водитель наехал на мальчика 10-и лет. Ребенку понадобилась помощь медиков.

В обстоятельствах аварии сейчас разбираются сотрудники Госавтоинспекции. Проводится проверка, в ходе которой установят степень вины водителя. Это уже не первый случай, когда водители сбивают пешеходов во дворах домов.