«Балкон растаял»: омичи поделились видео, как у них обвалился балкон

Омичам от балкона остались только воспоминания и железные перила. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Омск действительно пришла весна. Сугробы, которые намело за зиму, активно тают, образовывая большие лужи, а в некоторых случаях и целые реки. Но, как оказалось, не только порядком надоевший снег исчезает в Омске. У некоторых исчезают еще и балконы.

В соцсетях омичка поделилась видео, в котором показала, как у них обвалился балкон в доме на улице 6-я Линия, недалеко от остановки ПО "Полет".

- Сидели на кухне, услышали грохот, испугались. Вышли проверить, откуда звук, а у нас растаял балкон. Его просто больше нет, он там, внизу, - комментирует шокированная хозяйка квартиры. - Пришла весна. У кого-то тает снег, а у нас балкон.

Действиетльно, на кадрах, снятых омичкой видно, что бетонная плита, из которой сделан пол балкона целеком обвалилась с высоты нескольких этажей на землю. От балкона остались только металлические перила и боковые крепления. К счастью, никто из членов семьи в это время не решил подышать свежим воздухом, иначе трагедии не удалось бы избежать. Повезло также, что и под окнами никто не проходил и не стояли ничьи автомобили.