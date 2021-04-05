В мэрии пояснили заявления о выносе маршруток из центра Омска

В городе 1200 маршруток - заменить их все большими автобусами, по словам замдиректора дептранса, не получится. Фото: ВКонтакте

Недавно в мэрии Омска заявили: есть планы убрать маршрутки из центра города. Естественно, многих жителей такое заявление напугало. В Омске и без того не все гладко с пассажирскими перевозками. Особенно жалуются жители отдаленных районов. Планы администрации пояснил и прокомментировал замдиректора департамента транспорта Игорь Кожухов.

- Нам бы хотелось организовать работу пассажирского транспорта в том режиме, в котором сейчас действуют магистральный маршруты. Они обеспечивают сообщение периферийных районов - например, Нефтняков и Чкаловского, - сказал чиновник. - Они ходят с 6 до 23 часов. Задача охватить все микрорайоны Омска единой сетью, которая соединит весь город. Если мы вдруг увидим, что из какого-то района невозможно будет добраться с одной пересадкой, будем думать, что делать: увеличивать интервал бесплатной пересадки по электронному проездному или разрешать их делать две. Это мы будем смотреть уже после создания новой маршрутной единой сети, будем смотреть экономику. Но то, что все маршрутки из центра уйдут на какие-то другие магистрали Омска, говорить неправильно. Сейчас в городе работает 1200-1300 автобусов малого класса.

В большей степени вынос транспорта из центра коснется пригородных маршруток, которые проезжают через главные улицы.