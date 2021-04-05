Онлайн-премьера фильма о судьбе лыжницы Елены Вяльбе в Wink

5 апреля в видеосервисе Wink состоится премьера байопика о судьбе советской и российской лыжницы Елены Вяльбе «Белый снег». Фильм рассказывает о том, как простая девочка из Магадана преодолела тяжелые испытания и достигла успехов в спорте. Режиссером картины выступил Николай Хомерики, известный по фильмам «Ледокол», «Селфи» и «Девятая».

Елена Вяльбе пять раз становилась лучшей лыжницей года, у нее три олимпийских золота, 14 золотых медалей чемпионатов мира. Такая история просто не могла пройти мимо внимания кинематографистов. Сама спортсменка активно принимала участие в работе над картиной: «События, показанные в фильме, происходили со мной в реальности. Никто не говорил мне, давай здесь добавим что-то фееричное, а здесь выжмем слезу — нет, все в фильме так, как это было в моей жизни».

Роль прославенной лыжницы исполнила актриса Ольга Лерман, также в картине сыграли Анна Уколова, Александр Устюгов, Федор Добронравов, Надежда Маркина, Ангелина Вяльбе, Дарья Екамасова, Анна Котова-Дерябина, Михаил Беспалов, Вадим Андреев и другие звезды российского кинематографа.

«Слоган нашего фильма “Стой на своем и никогда не сдавайся”, — говорит режиссер Николай Хомерики. — Хотелось бы, чтобы после просмотра у зрителей было чувство, что все можно побороть в жизни — все препятствия и все сложности, только надо верить в это».